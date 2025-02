Festival traz samba coreano e jogos inspirados em 'Round 6' para SP; veja data e programação

A 3ª edição do Festival de Ano Novo Lunar, o Seollal, ocorre no próximo final de semana, nos dias 15 e 16 de janeiro, na cidade de São Paulo. O evento, que tem entrada gratuita, é promovido pela Feira do Bom Retiro e celebra a cultura asiática de países como China, Japão e Coreia do Sul.

A atração principal do festival é o Rapercussion, grupo de samba coreano que faz sucesso nas redes sociais. A banda se apresentará no domingo, 16, às 19h, encerrando a festividade. O evento ocorre na praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro, próximo ao metrô Tiradentes.

Além da música, o festival também contará com concurso de K-pop e uma arena de jogos inspirados na série Round 6, da Netflix. Na área de comida, mais de 40 expositores oferecerão o melhor da culinária asiática para o público presente.

Em 2024, a 2ª edição do evento contou com a participação de mais de 30 mil pessoas. Na Coreia do Sul, o Seollal é um dos principais feriados do país. O evento marca o primeiro dia do ano no calendário lunar sul-coreano.

Festival de Ano Novo Lunar - Seollal: Saiba tudo sobre o evento

Data: 15/02 2025 e 16/02/2025.

Horário: 10h às 22h (horário de Brasília).

Local: Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro, próximo ao metrô Tiradentes.

Entrada: Gratuita.