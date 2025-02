O filme que levou Fernanda Torres a vencer Cannes, mas que ela não gosta

Há quase 40 anos Fernanda Torres, 59, venceu a Palma de Ouro, o prêmio do Festival de Cannes, por seu trabalho em "Eu Sei Que Vou Te Amar" (1986). Mas a conquista não pesou na preferência da atriz pelo filme.

O que aconteceu

Fernanda Torres protagoniza "Eu Sei que Vou Te Amar" ao lado de Thales Pan Chacon (1956-1997). Dirigido e escrito por Arnaldo Jabor (1940-2022), o filme foi rodado totalmente no Rio de Janeiro.

O longa narra a trajetória de um casal que se separa, mas rememora as experiências em um jogo da verdade. Únicos em cena, eles dialogam e fazem reflexões em uma intensa sessão de psicanálise gravada.

Fernanda Torres e Thales Pan Chacon em 'Eu Sei que Vou te Amar' Imagem: Divulgação

Fernanda Torres tinha apenas 19 anos quando estrelou o filme. Antes desse trabalho, a filha de Fernanda Montenegro havia se destacado nos filmes "Inocência" e "Marvada Carne".

A artista indicada ao Oscar revelou não gostar de "Eu Sei que Vou te Amar". A revelação foi feita durante entrevista à Interview Magazine, enquanto conversava com a vencedora do Oscar Jessica Chastain.

Eu não gosto desse filme. Eu amo o diretor [Arnaldo Jabor] e outros filmes que ele fez, mas não este Fernanda Torres

Fernanda Torres e Thales Pan Chacon em "Eu Sei que Vou Te Amar" (Arnaldo Jabor, 1986) pic.twitter.com/majUYKfAla -- Cinembra (@cinembra) January 27, 2024

Com Sonia Braga no júri, Cannes indicou "Eu Sei que Vou te Amar" a Melhor Filme e Fernanda Torres a Melhor Atriz. A brasileira dividiu o prêmio com a atriz alemã Barbara Sukowa ("Rosa Luxemburgo").

Fernanda Torres guarda o prêmio, um broche de ouro na forma de uma folha de palmeira, em um cofre. "Raramente o vejo. Tenho orgulho de tê-lo, mas seu valor é secundário diante da convivência com gente de calibre", disse a atriz à Folha de S.Paulo, em 2011.

Fernanda Torres ao lado do cineasta Arnaldo Jabor, em entrevista coletiva após audiência com José Sarney - Na mão a 'Palma de Ouro" que recebeu pelo prêmio de Melhor atriz Imagem: Sérgio Marques / Agência O Globo

Integrante da segunda fase do Cinema Novo, Arnaldo Jabor dirigiu e roteirizou outros filmes importantes. Entre eles estão "Toda Nudez Será Castigada", "Eu Te Amo", "O Casamento" e "Tudo Bem", considerado pela Abraccine um dos cem melhores filmes brasileiros de todos os tempos.