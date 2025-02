Fernanda Paes Leme reclama da falta de trabalho após gravidez: 'É cruel'

Fernanda Paes Leme, 41, desabafou sobre a falta de oportunidades de trabalho após dá à luz a sua filha, Pilar, de nove meses.

O que aconteceu

Paes Leme disse que após a gestação sentiu que os convites para trabalho diminuíram. "Eu tirei um bebê de dentro de mim, não o meu cérebro. De repente, as empresas, as pessoas, as marcas, elas te enxergam apenas como mãe e agora você não está mais apta para desempenhar o seu trabalho como sempre fez", declarou em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (14).

Apresentadora afirmou que esse comportamento das empresas "é muito cruel" com as mulheres. "Na maioria das vezes não nos é dada a oportunidade de escolher como a gente quer lidar com a nossa carreira a partir daquilo. É como se a única alternativa para a mãe é ser mãe".

Ela destacou que sua crítica não é direcionada às mães que optaram por largar a profissão para se dedicarem aos filhos, mas sim ao mercado de trabalho. "Ser mãe é lindo e não tem nenhum problema nisso. Esse vídeo é sobre a minha experiência, que mesmo com todo o privilégio do mundo de poder desacelerar depois do nascimento da minha filha, eu encontro dificuldade, resistência no mercado de me chamar para trabalhar, de investir nos meus projetos, nas minhas ideias".

Famosa contou que tem bancado os próprios projetos, mas isso gera inseguranças. "E se não der certo? E se eu falhar? E se eu não tiver apoio? Mas o essencial também é que seja assim, é essencial que eu crie as minhas oportunidades nesse momento e que eu siga em frente, só que não é nada fácil".

Fernanda Paes Leme fez sucesso como atriz em novelas da Globo. Posteriormente, ela investiu na carreira de apresentadora e em programas na internet. Ela comandou um podcast ao lado de Giovanna Ewbank, mas as duas romperam a parceria, e Fernanda lançou o próprio videocast Grande Surto. Sua filha, Pilar, nasceu em abril de 2024, da relação com Victor Sampaio — os dois anunciaram a separação no mês passado.