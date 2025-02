Ex-guitarrista dos Eagles passa mal em show e é tirado às pressas do palco

Don Felder, 77, passou mal enquanto se apresentava dentro do cruzeiro Rock Legends Cruise, pelas Bahamas, na noite da última quinta-feira (13).

O que aconteceu

O músico cambaleou enquanto tocava guitarra e foi socorrido por um membro de sua equipe, que o retirou rapidamente do palco. De acordo com o jornal O Globo, ele tocava o clássico "Tequila Sunrise" no momento em que teve o mal-estar e aparentava estar bem no início do show, antes do incidente.

A assessoria de Felder atribuiu o episódio a um quadro de desidratação do artista e afirmou que ele deve voltar a se apresentar no cruzeiro quando se sentir recuperado. "Após receber atendimento médico, ele foi diagnosticado com desidratação. Tomo líquidos e está se sentindo muito melhor", afirma comunicado divulgado nas redes sociais dele.

Don Felder atuou como guitarrista da antológica banda Eagles, entre 1974 e 2001. Antes de sua saída conturbada do conjunto, ele participou da gravação de hits como "Hotel California" e "Best of My Love".