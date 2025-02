Eva vence a Prova do Líder do 'BBB 25'

Eva foi a grande campeã da Prova do Líder nesta sexta-feira, 14, no BBB 25. O desafio envolveu resistência e habilidade. Cada jogador ficou dentro de uma caixa, pressionando o centro da uma moeda, localizada no totem, durante todo o tempo. A cada rodada um cronômetro foi acionado e os brothers precisavam ir até o seu celular, pegar todas as moedas e levá-las para dentro de sua caixa antes que o tempo acabasse. Lá dentro, o jogador pressionava novamente sua moeda antes que o tempo terminasse.

Os cinco participantes escolhidos pelo Líder correrão o risco de se juntar a Diego Hypolito no Paredão deste domingo, 16. O ginasta foi emparedado como consequência ao ser eliminado por Maike da Prova do Líder.

Eva escolherá quem participará do seu Vip. Na Xepa, já estavam Renata, João Pedro, João Gabriel, Delma e Camilla, em consequência da Prova do Líder.

Como será o Paredão?

Diego já está no Paredão pela dinâmica da prova. O Anjo imuniza um brother, o líder indica algum dos seus alvos e a casa será dividida em dois grupos. Cada pessoa vai votar em alguém do próprio grupo, e as pessoas mais votada do grupo 1 e do grupo 2 estarão na berlinda, com chance de se salvar na Prova bate-volta.