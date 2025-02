Eva considera indicar sister ao Paredão do BBB 25: 'Ninguém vota tão cedo'

Na tarde de sexta-feira (14), Eva e Renata conversaram no BBB 25 (Globo) sobre a formação do quinto Paredão no próximo domingo (16).

O que aconteceu

Renata questionou a amiga, que venceu a Prova do Líder. "Quem seria sua prioridade master? Mateus?"

Eva confirmou, mas fez uma observação. "Mateus, mas eu também botaria a Camilla. Sabe por quê? Por que ninguém vai botar a Camilla tão cedo."

A casa tá toda tipo assim com ela e eu sou muito o foco dela. Mas aí eu tenho que ver. O meu lance com o Mateus é mais direto hoje. Eva

Renata, então, apontou que caso Eva indique Camilla, eles podem indicar Mateus pelo voto da casa. "Mas todo mundo do nosso lado vota nele. Os gêmeos, o Maike, dona Vilma e Diogo... Se tu colocar ela, todo mundo vota nele. Ou na Vitória."

Eva ainda indicou quais os participantes vai colocar em sua Mira: Camilla, Mateus, Vitória, Gracyanne e Thamiris.

