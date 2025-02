Esposa de Tiba Camargos desabafa sobre marido internado: 'Faz tanta falta'

Déa Camargos desabafou nas redes sociais a respeito do drama de ter o marido, Tiba Camargos, internado em estado grave após salvar o filho de um afogamento.

O que aconteceu

A escritora contou que, além da preocupação com a sobrevivência do esposo, sente falta da presença dele no dia a dia. "Não tem sido fácil. Você me faz tanta falta! Tenho demorado pra dormir, por saber que nesses dias você não vem deitar… Não fui ensinada a fazer tudo sem você. Estou aprendendo, mas dói", declarou ela, por meio do Instagram.

Apesar dos prognósticos, Déa se mantém confiante na recuperação de Tiba. "São manhãs, tardes, noites extremamente difíceis! Não tem sido fácil, mas ainda há esperança. Você está aqui, sua mão é quente, ainda há esperança!"

Tiba Camargos perdeu os movimentos dos braços e pernas por conta do acidente no domingo. O influenciador digital católico mergulhou em um rio para resgatar um dos filhos, que estava se afogando, e colidiu contra uma pedra após resgatar a criança.