Quem pegou os envelopes com consequências na 5ª Prova do Líder do BBB 25?

A Prova do Líder desta quinta-feira (13) no BBB 25 contou com uma dinâmica que trouxe consequências diretas para os seis primeiros eliminados da disputa. A cada eliminação, o participante teve que escolher um envelope, que continha diferentes penalidades.

Como foi

Todos os envelopes já foram retirados e suas consequências foram reveladas. A dinâmica impactou significativamente a estratégia dos participantes, principalmente para Diego, que, além de ser eliminado da prova por Maike, ainda tirou um envelope que o colocou direto no Paredão.

Confira o que cada participante recebeu:

Delma - Ida para a Xepa;

Camilla - Ida para a Xepa;

Aline - Fora da Prova do Anjo;

Diego - Indicado diretamente ao Paredão;

Maike - Ganhou o poder de eliminar um participante da Prova do Líder e escolheu retirar Diego da disputa.

