Diego recalcula rota e muda foco de possível contragolpe: 'Viro alvo'

Diego Hypolito, 38, desistiu da ideia de puxar Renata, 33, em um possível contragolpe no BBB 25.

O que aconteceu

Durante a madrugada, o ginasta afirmou que, caso tivesse a oportunidade, puxaria a bailarina para a berlinda. Como justificativa, o brother afirmou se incomodar com algumas atitudes da cearense.

No entanto, já nesta tarde, Diego recalculou a rota e garantiu que Maike seria sua melhor opção. "Meu pensamento: fui pro Paredão e agora, provavelmente, vai o Mateus. Mateus ainda não passou por Paredões, né... Digamos que eu volte... Eu tenho que pensar que a pessoa que eu vou colocar não é uma pessoa que eu quero, já na outra semana, que me coloque no Paredão. Desculpa, mas não acho que Renata sai num Paredão", analisou.

O atleta ainda cogitou que, caso coloque Renata na berlinda, essa atitude poderia ser bem mais prejudicial para ele futuramente. "Se eu coloco a Renata, eu não viro alvo dela. Eu viro alvo do grupo dela".

Sobre o que pretende fazer nesta votação, o participante garantiu: "Eu, possivelmente, vou votar no Diogo, porque é a pessoa que tenho para poder me salvar. Se tiver que puxar alguém, vai ser o Maike, porque eu tenho um impasse real do que aconteceu".

Garantindo que não desejava prejudicar o representante comercial, Diego ainda opinou que a bailarina deve estar forte fora da casa e que isso poderia ser um risco para ele no Paredão. "Ele me tirou da prova. Não é, de verdade, a pessoa que eu iria querer puxar... Preferiria muito mais puxar a Renata, mas continuo... Eu enxergo a Renata grande".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas