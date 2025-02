Emparedado, Diego Hypolito desabafa no BBB 25: 'Medo de sair'

Na madrugada desta sexta-feira (14), uma conversa na área externa da casa do BBB 25 chamou atenção. Diego Hypolito, que acabou indo para o Paredão depois de retirar um envelope na Prova do Líder com a mensagem que o colocava na berlinda, desabafou sobre o medo da eliminação.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

A confissão do ginasta ocorreu quando ele conversava com Maike e Joselma. "Que medo de sair", comentou Diego.

Maike, em uma tentativa de tranquilizá-lo, destacou sua força dentro do jogo e sua credibilidade como ex-atleta. "Você não vai sair não. Você é um cara muito forte. Não só por você ter sido atleta, porque isso é a maior credibilidade que existe. É diferente de ser cantor, ator, atriz. Atleta tem muito mais credibilidade", afirmou Maike.

Mesmo com o apoio do colega, Diego demonstrou preocupação com a resposta do público. "Mas o público daqui não é o público do esporte", ponderou.

Maike seguiu incentivando o amigo e ressaltou sua trajetória de vida. "Mas você tem sua história de vida, que é muito forte", reforçou o nadador.