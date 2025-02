Diddy é acusado de traficar menores de idade para festas polêmicas

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em novo processo divulgado nesta sexta-feira (14), uma mulher diz ter sido traficada por Diddy quando era adolescente.

O que aconteceu

A mulher alega que o rapper pagou a ela e outros menores para que trabalhassem em uma festa de sexo.

O caso teria acontecido em 2020, em um armazém localizado em Miami. Na denúncia, a mulher disse que já havia sido drogada por um homem não identificado antes do início da festa. Diddy fez um anúncio formal e um brinde para iniciar a confraternização.

A denunciante diz que ficou sob o domínio de vários cafetões desde os 12 anos e, na época da festa de Diddy, ela tinha 15 anos.

O processo indica que a mulher foi levada para uma área com cortinas e uma cama no meio. Nas horas seguintes, ela teria sido forçada a fazer sexo com cerca de 20 homens.

Diddy não estava no local nesse momento. No entanto, a mulher diz que conseguia ver o rapper em um cômodo ao lado, tendo relações com uma jovem que estimou ter entre 12 e 13 anos. A menina seria uma das vítimas do grupo de tráfico de pessoas.

A autora alega que Diddy observou enquanto outras pessoas faziam sexo com ela. Depois que a festa terminou, ela diz que seu traficante a levou, junto com as outras meninas, para um local secreto.

O processo é movido pelo advogado Tony Buzbee, que já moveu outras dezenas de processos contra Diddy. As várias acusações incluem tráfico e agressão sexual.

A equipe jurídica de Diddy se manifestou sobre a nova acusação. "Não importa quantos processos sejam movidos - especialmente por indivíduos que se recusam a colocar seus próprios nomes por trás de suas reivindicações - isso não mudará o fato de que o Sr. Combs nunca abusou sexualmente ou fez tráfico sexual com ninguém - homem ou mulher, adulto ou menor. Vivemos em um mundo onde qualquer um pode entrar com um processo por qualquer motivo. Felizmente, existe um processo judicial justo e imparcial para descobrir a verdade, e o Sr. Combs está confiante de que prevalecerá no tribunal", dizia o documento enviado ao site TMZ.