Dantinhas sobre prova ser cancelada no BBB: 'Torcida que não aceita perder'

Eva venceu a última Prova do Líder no Big Brother Brasil 25 e causou dúvidas nas redes sociais se a prova seria cancelada por uma situação na prova. No Central Splash desta sexta-feira (14), Dantinhas afirmou que a disputa não deve ser anulada, e isso é coisa da torcida que não aceita perder.

Big Brother sempre tem isso, o povo querendo o VAR, pedindo para cancelar. Não tem que cancelar, mostraram o VAR, eu vi o vídeo e a moeda, numa jogada, ela rolou até ali.

Então, aparentemente, a Eva não esqueceu aquela moeda ali, pelo Var que eu vi, a gente tem que esperar o programa ao vivo, mas eu acho que não vai cancelar nada não.

É a torcida contrária, como sempre, poderia ser de qualquer um dos lados, a torcida contrária começa esse rebuliço nas redes porque não aceita perder, é normal no Big Brother.

Dantinhas

Após mais de 12 horas de prova de resistência, Thamiris soltou o botão e Eva foi consagrada vencedora da competição no BBB.

Diogo e Gracyanne foram vetados da prova após o Resta Um, realizado na quarta-feira (12). Já João Gabriel, João Pedro e Renata foram eliminados antes do início da Prova do Líder por descumprirem regras

Thamiris, Vinícius, Eva e Mateus passaram as dez horas de prova. Após este marco, Mateus foi eliminado, seguido de Vinícius, restando as duas finalistas.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja o Central Splash na íntegra