Daniele Hypolito é eliminada da quinta Prova do Líder no BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio

Daniele Hypolito foi eliminada da quinta Prova do Líder, na madrugada desta sexta-feira (14). Após a saída da sister, sete jogadores continuam na disputa pela liderança.

O que houve

Daniele se descuidou. A luz vermelha acabou se acendendo, fazendo com que a participante fosse eliminada.

Como consequência, a irmã de Diego Hypolito, que também já foi eliminado da disputa, retirou um envelope. A mensagem era que Daniele não poderá ser imunizada.

