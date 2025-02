Christina Rocha nega convite, mas não descarta voltar ao SBT

Christina Rocha, 67, está em alta com o programa Arrocha, Christina, no Kwai. A apresentadora abriu 2025 envolvida no universo dos realities shows, até aparecendo na Globo para falar do BBB 25, mas seu nome está na pauta do SBT para um retorno para comandar o Casos de Família.

Splash acompanhou um dia de gravação do Arrocha, Christina, a convite do Kwai. Em contato com a reportagem, a apresentadora abriu o coração para falar do "novo momento" de vida, tratou de negar o convite da emissora de Silvio Santos, mas deixou portas abertas para ouvir projetos.

Primeiro, não estou sabendo de nada. Eu li algumas notas que saíram, mas não sei. Se surgir, é uma coisa que eu tenho que pensar muito. Pensar muito se vai ser realmente bom para mim. Se vai mudar alguma coisa, teria que estudar.

Christina Rocha diz que está animada com novas oportunidades após o fim do programa Imagem: Reprodução/Instagram

"Até agora eu não recebi nenhum convite do SBT. O que eu soube foi pela imprensa. Não é impossível, mas também se eu vou fazer, não sei, depende de tantas coisas", completou.

A apresentadora, que está há sete meses fora da TV aberta, confidenciou que está conversando e ouvindo convite para projetos. Ou seja, o seu atual momento é de análise minuciosa do mercado para dar um novo passo profissional.

Tantas coisas estão aparecendo para mim também. Eu acho que o futuro a Deus pertence, mas não é uma coisa impossível.

"Me reinventei"

Christina Rocha vive um 2025 de novidade ao trabalhar com conteúdos de reality show na Kwai. Em abril do ano passado, ela embarcou no desafio de comandar o Tá na Hora, mas deixou a atração após um mês por não vê-lo ter a sua cara e rescindiu com o SBT. O movimento de valorizar seu desejo profissional é visto com "orgulho" por ela.

Olha, o 2024 foi um ano importantíssimo para mim. Foi um ano em que eu aprendi a dizer não. Foi um ano em que me decepcionei e um ano em que eu aprendi. Mas também foi um ano em que eu tive orgulho de mim.

A jornalista diz que seu 2025 prova que quem a rotulada como apresentadora de um tipo de programa estava errado. "Não comecei ontem, né? Eu já batalhei muito, são muitos anos de televisão e digo que aprendi muito com o 2024 e estou com vontade de fazer coisas novas. Nunca gostei de ser rotulada: 'Christina Rocha é para esse tipo de programa'. Quem é apresentadora faz qualquer tipo de programa e eu me reinventei."

Projeto com Kwai sobre realities shows, segundo Rocha, mostra que sua imagem não ficou "colada" ao SBT. "A gente tem que se inventar e eu renasci. Eu não nasci colada com nenhuma empresa. Eu não nasci colada com alguém".