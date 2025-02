Chico: Gêmeos e Renata descumprem regra do BBB, e Globo erra ao não punir

Antes mesmo do início da última Prova do Líder do BBB 25, vencida por Eva, Renata e os gêmeos João Gabriel e João Pedro, foram eliminados. Eles descumpriram as regras apresentadas por Tadeu Schmidt e não participaram da disputa. Este foi um dos temas discutidos por Chico Barney e Bárbara Saryne do Central Splash desta sexta-feira (14).

Após Tadeu explicar as regras da prova e pedir aos participantes que permanecessem na sala, os gêmeos saíram para usar o banheiro, enquanto Renata foi para o quarto usar colírio. A produção do programa optou pela desclassificação dos três da prova, com direito a uma bronca nos irmãos.

Eu achei ótima a bronca do Tadeu. Tem que mostrar que é ele quem manda, que a produção que manda, que o programa não está jogado, que eles não fazem o que bem entendem lá dentro.

Bárbara Saryne

Para Chico Barney, é um "escândalo" a produção não aplicar uma punição mais pesada. Bárbara concordou.

Eu achei muito leve. Eles acabaram sendo beneficiados, porque a gente está falando de pessoas que cumpriram as regras, fizeram a prova direitinho e foram para a Xepa, o Diego caiu no Paredão. E eles ali, naquele momento, acabaram sendo beneficiados.

Bárbara Saryne

Não é só não disputar a prova. Precisa ter algum tipo de punição. Nós não estamos falando de uma consequência do jogo, é uma punição de não seguir as regras. Daí estamos falando de estalecas, de talvez de algum tipo de impeditivo da mobilidade dentro do jogo.

Chico Barney

'Jogo liso', diz Saryne sobre promessa de Gracyanne para Diego

Diego Hypolito está no Paredão do BBB 25 como punição da Prova do Líder. Ele foi presenteado com um envelope por Maike, que lhe deu essa consequência.

Em uma conversa com Gracyanne Barbosa, o ex-ginasta falou sobre quem gostaria de enfrentar na berlinda: Maike. Ele também falou sobre poder puxar Renata para o Paredão, e a esperança de que a casa vote em Eva —no entanto, a sister venceu a Prova do Líder depois de 12 horas de resistência. Hypolito ainda afirmou que não pretende continuar mantendo Diogo como seu alvo.

A musa fitness, que tem sido vista pelo público como "falsiane" por seu comportamento com Diego (que é amigo dela fora da casa), prometeu que votaria com o ex-ginasta para protegê-lo no Paredão.

"Amiga, né? Amiga fiel", ironizou Bárbara Saryne. Gracyanne já falou coisas negativas sobre o ginasta em alguns momentos. Recentemente, disse que ele "parece um VTzeiro".

Esse papo foi muito interessante. Além de mostrar o jogo da Gracyanne, que é muito liso, mostra também essa visão do Diego ficar martelando em cima do Diogo não é uma boa estratégia.

Bárbara Saryne

