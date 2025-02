Chega ao fim o namoro de Patrícia Ramos com jogador de futebol

Patrícia Ramos, 25, confirmou o fim do namoro com o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano, 29.

O que aconteceu

A influenciadora abriu o jogo sobe o término nas redes sociais. Na caixinha de perguntas dos stories do Instagram, uma fã quis saber: "Paty, você está solteira?".

Ela, então, esclareceu que está solteira há um tempo. "Amiga, estou. Já tem um tempinho. Não são dias nem semanas, tem um tempinho que estou solteira. É isso."

Patrícia Ramos e o atleta assumiram o namoro em junho de 2024, no Dia dos Namorados. Na ocasião, Patrícia também respondeu uma caixinha de perguntas dos seguidores, explicando o motivo de não querer dar mais detalhes do namoro: "Amiga, não me leve a mal. Eu não vou botar o currículo dele aqui, eu não vou expor a vida dele em detalhes, como a gente se conheceu, etc., e, não me interpretem mal, tá? É porque eu não sinto vontade mesmo".