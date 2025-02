BBB 25: Público vai poder interferir no próximo Castigo do Monstro; entenda

O público vai ter um papel determinante no próximo Castigo do Monstro do BBB 25 (Globo).

Como dinâmica vai funcionar

Após o fim da Prova do Anjo e a definição do novo Monstro, a nova dinâmica vai começar. O Monstro da vez vai ter como tema o Confessionário.

As rodadas do novo Monstro terão uma duração média de duas horas. A cada rodada, o público vai poder interferir no castigo.

Durante a primeira hora por meio de uma votação no Gshow, o público vai escolher se o castigado continua por mais uma hora ou se está liberado do castigo. A dinâmica vai continuar até o fim do Castigo do Monstro, na edição ao vivo do domingo (16).

