Carolina Dieckmann posa de biquíni para exibir tatuagens temporárias

Carolina Dieckmann, 46, postou um vídeo de biquíni para exibir as tatuagens temporárias que fez pelo corpo.

O que aconteceu

Na tarde dessa sexta-feira (14), a atriz postou um vídeo de biquíni. Ela estava sem maquiagem e com um chapéu.

A loira gravou o vídeo para divulgar as tatuagens temporárias para o Carnaval. Os desenhos estão em seu abdômen, peito e braços.

As tatuagens fazem parte do movimento Não é Não. Outro desenho, no abdômen de Carolina, diz "atenta e forte".