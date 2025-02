Camilla e Diogo esclarecem 'rixa' no BBB 25: 'O que vocês falam não condiz'

Diogo Almeida conversou com Camilla sobre os atritos que eles têm no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo afirmou que não tem nada contra Camilla, ao que ela respondeu também não ter desavença com o brother. Ela explicou por que votou em Diogo, e o criticou por ser alvo dele nas dinâmicas de Sincerão.

Camilla: "Nós nunca, nunca, nunca ficamos colecionando para votar contra o Diogo. O meu primeiro voto em você foi apenas por aproximação. Depois, quando houve aquela dinâmica do Sincerão, eu fiquei chateada e aí que começou tudo".

Diogo: "Aí que tá. Porque, na minha cabeça, também começou tudo a partir da dinâmica".

Camilla, no entanto, apontou que, apesar de Diogo não declará-la como adversária direta, ela se sente na mira dele.

Camilla: "Se você ou dona Vilma ganharem o Líder, eu posso estar no alvo porque o que vocês falam não condiz com o que vocês estão fazendo na hora do jogo. Vocês falam que não votam na gente, mas, no primeiro Sincerão, é sempre eu e Thamiris expostas".

Diogo: "Mas a gente não votou em vocês".

Camilla: "Mas do que adianta? Às vezes, eu prefiro que vote, então. Você está falando para o Brasil que a Camilla é arrogante, que a Camilla é agressiva, que a Camilla é mal-educada. Então eu prefiro que você vote em mim do que faça isso".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas