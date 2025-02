Famosos lamentam a morte de Cacá Diegues: 'A cultura perde'

Morreu na madrugada desta sexta-feira (14) o cineasta Cacá Diegues. Confira os famosos que prestaram suas homenagens:

José de Abreu

O ator compartilhou uma foto de uma exibição de "O Grande Circo Místico" em Los Angeles: "Ao centro o grande Cacá Diegues, que nos deixa hoje. RIP CACÁ."

Claudio Cinti

"O Brasil perde... O cinema brasileiro perde... A cultura perde... Todos nós perdemos com a partida deste gigante... APLAUSOS de pé a Cacá Diegues...........", escreveu no Instagram

Academia Brasileira de Letras

A organização, da qual Cacá era membro desde 2018, relembrou: "Sua obra equilibrou popularidade e profundidade artística, abordando temas sociais e culturais com sensibilidade. Durante a ditadura militar, viveu no exílio, mantendo-se sempre ativo no debate sobre política, cultura e cinema".

Gilberto Gil

O cantor compartilhou fotos ao lado do amigo e lamentou "Descanse em paz, grande amigo imortal, Cacá Diegues".

Orlando Morais

"Deus é Brasileiro de ter permitido o nosso Cacá nascer nascer aqui", escreveu o compositor, fazendo um trocadilho com o filme do diretor "Deus é Brasileiro".

Neusa Borges

A atriz homenageou Cacá, contando que trabalhou com o diretor na continuação de "Deus é Brasileiro", "Deus Ainda é Brasileiro", atualmente em produção.

Lucia Veríssimo

A atriz relembrou como foi trabalhar ao lado de Cacá em "Bye Bye Brasil": "Foi a partir desse filme que nasceu meu interesse em olhar esse país a partir de suas entranhas e de seus personagens, que foram retratados magistralmente pelo olhar de Caca Diegues".

Lúcio Mauro Filho

