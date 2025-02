Bruna Biancardi posa em festa de Memphis Depay com lembrancinhas grifadas

Memphis Depay deu uma festa para celebrar seu aniversário de 31 anos.

O que aconteceu

O evento aconteceu na última quinta-feira (13). Bruna Biancardi, 30, e Neymar Jr., 33, estiveram presentes na celebração.

A modelo posou com a "lembrancinha" da Chanel e mostrou embalagem em seus stories do Instagram. "Quando o aniversariante presenteia os convidados", escreveu a influenciadora no post.

Memphis e Neymar se enfrentaram, na quarta-feira (12), no clássico Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. O resultado foi 2 a 1 para o Corinthians.

Amigos fora de campo, os astros se abraçaram e trocaram camisas e chuteiras ao fim do jogo. Em entrevista, o jogador de futebol brasileiro elogiou o holandês: "É um amigo que o futebol me deu".