Brasileiros invadem post do Oscar com cena de Fernanda Torres: 'A maioral'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O perfil oficial do Oscar compartilhou uma cena de Fernanda Torres no filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Os fãs brasileiros tomaram conta dos comentários da publicação.

Em uma hora, o post contava com 81,9 mil comentários e 166 mil curtidas. Ao nível de comparação, a segunda publicação recente com mais reações é a de Sebastian Stan como Donald Trump em "The Apprentice" - em mais de 24 horas, a cena somava 50,8 mil curtidas e 823 comentários.

Os fãs elogiaram a performance de Fernanda Torres e pediram a estatueta de Melhor Atriz para a brasileira. "A maior", "O mundo não está preparado pro que o brasileiro pode fazer quando se une" e "Atuação é o segundo nome dela" foram alguns dos comentários deixados no post.