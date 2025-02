Bianca Censori estaria 'traumatizada' após divórcio de Kanye West

Bianca Censori estaria "traumatizada" após a suposta separação de Kanye West.

O que aconteceu

Muitos fatores teriam pesado na decisão de por um ponto final no relacionamento. A gota d'água, no entanto, teria sido as publicações sexistas, homofóbicas e antissemitas feitas pelo rapper. Segundo o Daily Mail, isso levou a arquiteta ao "limite" no relacionamento.

Outro acontecimento decisivo foi a aparição de Bianca com um vestido completamente transparente no Grammy. De acordo com rumores, a australiana se sentiu insegura a seguir em frente com o plano, mas foi incentivada pelo rapper.

O jornal aponta que Censori ficou constrangida com os anúncios da marca de Kanye no Super Bowl. A linha de roupa conta com apenas um item: uma blusa de US$ 20 com a estampa de uma suástica nazista.

A famosa teria ficado "traumatizada" com os últimos acontecimentos. "Ela não compactua com essas ideias, de forma alguma. Ela está horrorizada com o que ele fez", diz o tabloide inglês.

Os pais da arquiteta, Leo e Alexandra, teriam ficado apreensivos com o relacionamento. "Kanye tem tido muita sorte pelo fato das opiniões de seus sogros não terem vindo a público", diz um amigo da família, que não foi identificado.

O sigilo sobre a história é um pedido da própria Bianca, para não piorar a situação - diz o tabloide. "Mas eu só vejo esse silêncio beneficiando Kanye, porque não há nenhuma responsabilização. Ele pode literalmente fazer o que quiser, e eles não dizem nada", comentou a fonte.

Bianca também teria recebido ofertas milionárias para estrelar uma série ou escrever um livro sobre os anos que passou ao lado de Kanye. A arquiteta, no entanto, não teria interesse em compartilhar sua vida pessoal.

O suposto ex-casal teria concordado que ela recebia US$ 5 milhões pelo fim do casamento, que começou em dezembro de 2022. A assessoria dos dois, entretanto, classifica a informação como "mentirosa".