BBB: Vinicius aponta desvantagem na Prova do Líder: 'A gente já se lascou'

A Prova do Líder desta quinta-feira (13) no BBB 25 começou com um alto número de eliminações e provocou insatisfação entre alguns brothers, que apontaram desvantagens, principalmente, sobre os envelopes com consequências que são retirados por aqueles que deixam a disputa pela liderança.

O que houve

Antes mesmo do início da disputa, Renata, João Pedro e João Gabriel foram desclassificados. Os gêmeos usaram o banheiro, o que não era permitido após o aviso dado por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. Já Renata, tinha ido ao quarto colocar colírio nos olhos. Apesar a eliminação, nenhum deles retirou o envelope que tinha consequências.

Joselma também foi eliminada nos primeiros minutos da prova de resistência, após seu sensor ficar vermelho. Diferente dos outros três, ela precisou retirar um envelope e descobriu que estaria na Xepa.

Diante dessa situação, Vinicius lamentou a desvantagem do grupo. Ele se referia aos envelopes que serão retirados pelos seis primeiros eliminados, ressaltando que, com um número reduzido de participantes na disputa, quase todos teriam que pegar um envelope. "A gente já se lascou porque é uma prova que começou com quatro eliminados". Para ele, a saída precoce aumentou o risco de consequências negativas para os restantes na disputa.

Aline também opinou sobre a dinâmica. "Talvez fosse melhor nem competir e aceitar a consequência direto, indo logo para o Paredão".

