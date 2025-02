BBB 25: Eva vence a Prova do Líder após resistir mais de 12 horas

Eva venceu a Prova do Líder na manhã desta sexta-feira (14) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após mais de 12 horas de prova de resistência, Thamiris, que disputava com a sister, soltou o botão. Ela já havia demonstrado cansaço nas últimas horas de prova.

A irmã de Camilla chorou após perceber que estava eliminada.

Segundo depois, a produção anunciou o fim da prova. Eva celebrou e, ao deixar a arena de prova, foi abraçada por Renata.

Como foi a disputa

Na arena de prova, cada jogador ficava dentro de uma caixa, onde deveria manter pressionado um sensor durante todo o tempo. Caso deixasse de o pressionar, ele era eliminado.

De tempos em tempos, havia um chamado: essa era a única situação em que o participante poderia deixar de pressionar o sensor. A pessoa deveria sair da caixa e coletar as moedas lançadas por um celular gigante. Se o tempo acabasse e o brother não coletasse todas as moedas e voltasse a pressionar o sensor, ele era eliminado.

Diogo e Gracyanne foram vetados da prova após o Resta Um, realizado na quarta-feira (12). Já João Gabriel, João Pedro e Renata foram eliminados antes do início da Prova do Líder por descumprirem regras.

Thamiris, Vinícius, Eva e Mateus passaram as dez horas de prova. Após este marco, Mateus foi eliminado, seguido de Vinícius.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas