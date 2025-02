BBB 25: Maike e Aline são eliminados da 5ª Prova do Líder

Maike e Aline foram eliminados da quinta Prova do Líder do BBB 25 (Globo), que é de resistência.

O que aconteceu

Maike e Aline não apertaram os sensores no tempo indicado. Os dois sortearam consequências: Maike deveria indicar uma pessoa para deixar a Prova do Líder e escolheu Diego; já Aline não participará na próxima Prova do Anjo.

Na dinâmica, os jogadores deveriam ficar dentro de uma caixa pressionando um sensor. Caso deixasse de pressionar, era eliminado.

De tempos em tempos, havia um chamado: essa era a única situação em que o participante podia deixar de pressionar o sensor. A pessoa deveria sair da caixa e coletar as moedas lançadas por um celular gigante. Se o tempo acabasse e o brother não coletasse alguma moeda, ele era eliminado.

