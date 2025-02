Atraso, hits, demanda: Shakira cumpre protocolo de estrela pop em São Paulo

Se você tem mais de 35 anos, ela dispensa apresentações. Nos anos 1990, era figurinha fácil em qualquer programa de TV aberta. E qualquer programa mesmo: desde o aniversário da Ana Maria Braga com o Maguila até como espectadora da Prova da Banheira com o Gugu.

Agora, se você é da geração Z, a dona da noite também não precisa de apresentação. Shakira tem tantos hits nascidos depois de 2010 que a nova geração a conhece e a ama.

O show em São Paulo é a prova de que Shakira conquistou todos os públicos: dos novinhos de "Waka Waka" aos saudosos de "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos". E tem Shakira para todos!

Mesmo com uma hora de atraso, justificado pelo clima da cidade, o público vibrou com cada movimento de quadris de Shakira. Ela não só rebola, como canta —e muito—, com seu timbre único, e mostra o que tem de melhor em cima do palco: carisma.

A colombiana, quase brasileira, esbanjou um português perfeito ao falar com seu público. Ela deixou claro que escolher o Brasil para abrir sua turnê é mais do que uma estratégia de marketing, mas uma dívida de gratidão com o primeiro país que abriu as portas para sua carreira internacional.

Mas, se seu foco é música, Shakira tem sucessos para suas mais de duas horas de apresentação. De "Estoy Aquí" e "Antología", passando por "Whenever, Wherever" e "Hips Don't Lie" até a nova "BZRP Music Sessions", que detona seu ex-marido, Gerard Piqué, estão na setlist da diva latina.

E por falar no ex-jogador, diferente do Rio de Janeiro, o público não xingou Piqué. Preferiu deixá-lo no lugar devido ao que ele merece na trajetória de Shakira: completamente esquecido.

Estádio completamente lotado, uma explosão de sensualidade no palco e vontade de ouvir mais a Shakira ao vivo. Assim foi a passagem da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" por São Paulo: um gabarito do que uma popstar deve fazer para um público tão apaixonado como o brasileiro, que a acompanha por mais de três décadas.

Melhores momentos

