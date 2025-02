Ary Mirelle e João Gomes anunciam nova gravidez: 'Colorindo minha vida'

Ary Mirelle, 23, e João Gomes, 22, anunciaram que estão novamente 'grávidos'. O casal já é pai de Jorge, 1 ano.

O que aconteceu

A influenciadora digital espera outro menino, que se chamará Joaquim. A revelação foi feita por meio do Instagram do casal, em um vídeo no qual aparecem brincando com tinta azul - alusão ao sexo do bebê - com o primogênito.

Ary se emocionou com a notícia de que será mãe outra vez. "Quando soube que tínhamos mais um menino chegando, foi uma surpresa muito feliz. Eu não tinha preferência, o que mais importava pra mim era que viesse com saúde. Mas quando soube me emocionei demais, porque eu amo ser mãe de menino. Agora são três homens colorindo minha vida, e eu só posso agradecer por essa família linda que Deus está me dando", afirmou ela à revista Quem.

Ela quer aproveitar ao máximo cada fase da maternidade e do crescimento das crianças. "Ser mãe me mostrou que a gente planeja muita coisa, mas no fim tudo acontece do jeito que tem que ser. Eu aprendi a confiar mais, a viver um dia de cada vez, a valorizar as pequenas coisas. A gente pisca e eles já cresceram, então meu foco é aproveitar cada momento, cada descoberta, cada carinho. Sei que criar dois meninos não vai ser fácil, mas também tenho certeza de que será uma bênção enorme."