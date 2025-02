Anya Taylor-Joy treinou com militares da Lituânia para 'Entre Montanhas'

"Entre Montanhas" apresenta uma nova fase do diretor Scott Derrickson, conhecido por comandar filmes como "Telefone Preto" (2021) e "Doutor Estranho" (2016), além de "A Entidade" (2012) , considerado um dos filmes mais apavorantes da história do cinema.

O novo longa mistura terror, romance e ação; tudo isso com protagonistas estelares: Anya Taylor-Joy ("Furiosa") e Miles Teller ("Top Gun 2").

A produção acompanha dois agentes, a lituana Drasa (Taylor-Joy) e americano Levi (Teller) separados por um desfiladeiro. Uma missão misteriosa leva ambos a passarem um ano confinados em torres de guarda para inibir o que existe no buraco de sair. Eles são proibidos de fazer contato um com o outro, mas burlam as regras e começam um relacionamento à distância.

Miles Teller e Anya Taylor-Joy estrelam 'Entre Montanhas', da Apple TV+ Imagem: Divulgação/ Apple TV+

Por contar das sequências de ação, "Entre Montanhas" levou a dupla principal a se esforçar no treinamento físico. Mesmo já acostumada com filmes de ação, afinal Anya Taylor-Joy protagonizou "Furiosa" (2024), recentemente, a produção da Apple TV+ trouxe novidades para a carreira da atriz, que treinou com militares da Lituânia. Assim, sua personagem imprimiria mais veracidade.

O treinamento me mostrou versões muito diferentes de ações que eu já estava acostumada.

Anya Taylor-Joy, em conversa com Splash

A atriz diz ter "saído de um e já entrado no outro", se referindo a "Entre Montanhas" e "Furiosa" —derivado de "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015). Por isso, ela estava com condicionamento físico bom o bastante para começar o treinamento mais específico para o novo filme.

Anya Taylor-Joy treinou com militares lituanios para estrelar 'Entre Montanhas' Imagem: Divlulgação/ Apple TV+

Já o companheiro de elenco, Miles Teller, viveu outra realidade, afinal foi treinado por um militar do exército dos Estados Unidos, rendendo a ele movimentos e sequências bastante diferentes dos feitos por Anya. "Em uma cena de combate, ela estava fazendo mergulhos, rolando e desempenhando outras ações de ginástica, enquanto eu ficava de guarda, segurando a arma."

Após os treinamentos separados, a dupla começou a ensaiar junta, intensificando a relação dos atores que, até então, se conheciam apenas socialmente. "Foi uma boa experiência de união", pondera Teller.

O ator avalia Levi como uma oportunidade em sua carreira. Isso porque o personagem lida com a masculinidade tóxica —típica de agentes secretos da ficção—, mas ainda assim mostra suas fraquezas e sentimentos. "Estamos falando de um atirador de elite que faz o seu trabalho muito bem, mas também fica em contato com seu lado mais criativo, que o permite vivenciar a guerra de maneira diferente."

Bem-humorado, o ator recordou que em "Top Gun 2" também teve um treinamento intenso. Em entrevista para Splash, em 2022, Miles Teller contou ter treinado pilotar jatos por mais de um ano, e se esforçava para "não desmaiar ou vomitar em cena".

Agora, ao lembrar da experiência, brinca com a sensualidade presente no longa protagonizado por Tom Cruise. "Usei muito óleo de bebê, fiz muito bronzeamento artificial e precisei experimentar diversos óculos de sol para descobrir qual ficava melhor", concluiu.