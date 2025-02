Ansiedade? Brother pede atendimento e sisters se preocupam: 'Ficou mal'

Alguns brothers se preocuparam com Maike na tarde desta sexta-feira (14) após os recentes acontecimentos do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na sala, João Pedro comentou que Maike "não estava bem" e disse que poderia ser uma questão de "ansiedade".

O brother havia pedido atendimento no confessionário minutos antes.

Daniele, que também viu a situação, comentou com Gracyanne o ocorrido. "Acho que ele [Maike] ficou ansioso, porque ele realmente sentiu o negócio do Di…", disse. "Caramba, tadinho", respondeu Gracyanne.

Na fala, Daniele se refere ao fato de Maike ter sido eliminado da prova e conquistado o direito de eliminar um brother. Ele então eliminou Diego, que pegou um envelope de consequências que o colocou no Paredão.

Imagina... Saída do amigo. E, na hora sem pensar, colocou uma pessoa que, de repente, por mais que tenha embate, não queria colocar naquele momento Daniele Hypolito

Gracyanne concordou. "Ele ficou bem mal ontem. Ele não sabia a consequência do Diego e já estava chateado."

