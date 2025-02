Ana Zortea, brasileira, anuncia gravidez com atleta da NBA

Modelo e ex-nadadora do Flamengo, Ana Zortea, anunciou que está grávida do americano e astro da NBA Miles McBride, nesta sexta-feira (14). A influenciadora compartilhou um ensaio com o jogador de basquete em uma quadra, segurando sapatinhos de bebê.

O que aconteceu?

O anúncio foi temático de basquete. Ana Zortea e o jogador Miles McBride posaram em uma quadra de basquete, com uma bola nas mãos e o bebê até ganhou um par de sapatinhos de basquete brancos.

O casal está junto já faz três anos. Os dois atletas começaram a namorar quando Ana fazia seu mestrado em relações internacionais na Universidade de West Virginia, e moram juntos desde que McBride foi escolhido para jogar no New York Knicks.

"Minha amiga vai ser mamãe? Ai, como me emocionei". Nos comentários, os seguidores de Ana comemoraram junto o anúncio, inclusive amigas e fãs americanos da modelo.