Aline diz que sister está 'minando' casa contra ela no BBB 25: 'Loucura'

No início da sexta-feira (14), Aline desabafou com Guilherme e Vinicius no BBB 25 (Globo) sobre seu relacionamento com Gracyanne.

O que aconteceu

A policial apontou que a influenciadora foi conversar sobre ela com Renata. "Ela foi preparar um terreninho. Senti que ela foi meio que preparar as pessoas para ficar me minando para essas pessoas. Que loucura".

Se ela já foi realmente fazer isso, é porque ela já tá querendo virar a casaca para o meu lado. Tipo assim 'Aline é uma opção de voto'. Porque ela não engoliu o fato de a gente ter votado nela. Aline

Aline ainda reforçou que já ouviu a sister falando de Diego e Dani com outros brothers, mas não repassou. "Isso eu não comentei com ninguém (...) Era a fase que estavam metendo o pau neles dois, porque depois virou best friend forever."

A sister finalizou. "Sempre tento entender tudo o que ela fala para mim da melhor maneira possível, porque é uma pessoa que já tenho carinho, mas tem coisa que tenho que abrir o olho".

