Alexandre Correa se manifesta sobre pedido de prisão por atraso de pensão

Alexandre Correa, 53, se manifestou sobre os rumores de que a Justiça de São Paulo teria decretado sua prisão pelo atraso no pagamento de pensão alimentícia de seu filho com Ana Hickmann, 43 — os dois são pais de Alezinho, 10.

O que aconteceu

Correa deve dois meses de pagamento de pensão alimentícia ao filho, no total de R$ 9 mil. De acordo com o portal Leo Dias, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o empresário quite o débito em até três dias ou ele poderá ser preso. Splash apurou que os atrasos são referentes ao meses de janeiro e fevereiro de 2025.

Empresário se manifestou sobre a notícia e afirmou que ainda não foi notificado da decisão do TJSP. "Para minha surpresa, estão tentando pela quinta vez decretar a minha prisão. Eu desconheço os fatos, não fui notificado de nada", declarou em seu perfil no Instagram na tarde desta sexta-feira (14).

Alexandre também destacou que "esse assunto corre em segredo de Justiça", por isso não pode dar mais detalhes. "Eu tenho sanções e não posso me manifestar sobre o caso. Minha advogada que está há 15 meses à frente deste processo árduo e extenuante não me notificou de nada".

Legislação brasileira estabelece prisão de 30 a 90 dias para dívidas de pensão alimentícia. No caso que envolve Correa e Hickmann, o empresário deveria depositar o valor da pensão até o dia 10 de cada mês, mas ele teria atrasado dois meses.

Ana Hickmann e Alexandre Correa terminaram o casamento em outubro de 2023. Na época, a apresentadora acusou o então companheiro de violência doméstica e, após o divórcio, ela acionou a Justiça por, supostamente, ter tido parte de seu patrimônio usurpado.