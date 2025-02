Alessandra Ambrosio posta ensaio quente de biquíni com namorado em Noronha

A super modelo Alessandra Ambrosio postou uma série de fotos quentes só de biquíni, junto de seu namorado, o empresário Buck Palmer. As fotos, postadas nessa sexta (14), são uma comemoração do primeiro 'Valentine's Day' do casal.

A modelo trocou beijos com o namorado na praia. Ambrosio e seu namorado australiano apareceram aos beijos e abraços na praia em Fernando de Noronha, com ela só de biquíni e ele só de shorts de natação.

As fotos marcam a abertura de uma conta de casal dos dois. Postada em collab com o perfil de Alessandra Ambrosio, seu namorado e um terceiro perfil com só essa foto, chamado 'ourdream1111', as fotos são o primeiro post da conta de casal dos dois.

"OURDREAM é um olhar para as nossas viagens, aventuras e nosso amor juntos... Junte-se a nós enquanto criamos a nossa vida dos sonhos".

Bio da nova conta do casal.

Buck Palmer é designer e fundador de uma marca de luxo. Palmer já trabalhou como modelo, mas, hoje em dia cria joias destinadas ao público masculino em uma marca batizada com seu próprio nome.