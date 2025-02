Alerta da Defesa Civil de SP: Como receber o aviso durante chuvas fortes

Desde dezembro do ano passado, moradores de São Paulo podem receber um alerta da Defesa Civil no celular durante chuvas fortes no estado. Porém, existem alguns requisitos que devem ser atendidos pelos aparelhos para que o usuário seja notificado.

O que aconteceu

Precisa fazer cadastro? Não há necessidade de cadastro, mas o celular deve ser um smartphone conectado a uma rede 4G ou 5G. Além disso, o sistema do aparelho tem que estar atualizado com iOS a partir da versão 17, no caso do Iphone, ou Android 11.

Funciona no wi-fi? Sim, mas o celular também deve estar com o sinal de dados móveis ligado. Isso porque o Defesa Civil Alerta, nome do sistema federal que é operado pelos órgãos estaduais e municipais, é ligado à rede telefônica. Portanto, o aparelho também não receberá o aviso se estiver com o modo avião ativo, já que essa função desliga a rede móvel.

Quando o alerta é enviado? O aviso só emitido pela ferramenta cell broadcast quando há chuva severa ou extrema. "A chuva severa é aquela em que não há urgência imediata, a população tem um pouco mais de tempo para se proteger. Já o nível extremo é caracterizado por ameaças à vida ou à propriedade. Ele chama a atenção para proteção imediata", explica ao UOL o tenente Maxwel Souza, porta-voz da Defesa Civil de SP.

Qualquer usuário é notificado? Apenas quem está na área afetada pela chuva forte recebe o alerta. Porém, aparelhos que estiverem em áreas próximas não atingidas diretamente também podem ser notificados pelo alcance da antena telefônica.

Recebo o alerta mesmo quando estiver acessando apps? A mensagem aparecerá sobreposta a qualquer conteúdo que esteja sendo acessado no celular. Se o usuário estiver em uma chamada de áudio, o som do alarme irá tocar no áudio do celular.

Quem 'aperta o botão'

Quem define se o aviso será emitido? Uma equipe da Defesa Civil de São Paulo, formada por analisas e meteorologistas, discutem se há a necessidade de enviar o alerta ou não. Eles se reúnem no Centro de Gerenciamento de Emergências estadual.

Existe outro alerta? Desde 2007, também é possível receber avisos sobre chuvas por meio do 40199. Segundo Maxwel Souza, basta enviar um SMS ao número com o CEP da região que você deseja receber informações. Esse sistema notifica o usuário apenas sobre chuvas moderadas.

O que é feito além da notificação? Entre 1º de dezembro e 31 de março, período de chuvas fortes em São Paulo, a Defesa Civil estadual lança a operação SP Sempre em Alerta. Nesse período, monitora as condições climáticas 24h e emite boletins diários para os municípios com as condições do tempo para todas as regiões do estado.

Quantas vezes o alerta foi emitido? Segundo a Defesa Civil de SP, o sistema foi utilizado 53 vezes em todo o estado. Na capital, o primeiro aviso foi enviado em 24 de janeiro.