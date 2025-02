A promessa de Belisa que mudará a vida de Marco em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (14) de "Volta por Cima" (Globo), Belisa garante que ajudará Marco a encontrar sua mãe.

Fato é que a personagem de Betty Faria teve uma convivência no passado com a mãe de Marco, que entrará na trama das 19h interpretada por Lucinha Lins.

Lucinha Lins entrará em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação

Matias acerta com Jão a entrevista e a gravação de seu documentário com os Dragões Suburbanos. Madalena conta para Cida sobre seu encontro com Jão no restaurante. Rafa segue Miranda. Cacá desabafa com Neuza. Violeta acredita que o filho que Cacá está esperando é seu neto. Gigi acompanha Gerson em uma operação. Tati descobre a postagem feita por Tereza sobre Jin. Matias conta para Madalena sobre sua conversa com Jão. Belisa e Joyce reclamam da ausência de Gigi. Gigi pede um trabalho para Gerson. Jão vê Madalena dançar com Matias.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.