'Xingo em casa', diz irmão de Dani e Diego Hypolito sobre Gracyanne no BBB

Edson Hypolito, irmão de Daniele e Diego Hypolito, falou sobre a participação dos dois no BBB 25 em entrevista ao Central Splash, do Canal UOL, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Para o ex-atleta de ginástica de trampolim, o comportamento no reality de Gracyanne Barbosa, que tem sido chamada de "falsiane" pelo público, é irritante. Principalmente porque a sister é amiga de Diego fora da casa. Mesmo assim, Edson diz saber que tudo isso faz parte do jogo.



De vez em quando eu dou uns xingões aqui em casa. Acorda, cara! Vai olhar o outro lado ali, pô. É do jogo, eu entendo. Mas às vezes dá vontade de entrar lá e dar um chacoalhão e falar: 'Vamos'.

Eu acho que faz parte do jogo. Então, assim, cada um vai tentar de uma maneira que ache a ser favorável ao jogo. Eu só discordo porque a Gracyanne é amiga de anos do Diego aqui fora. Então assim: para falar pelas costas, era mais fácil falar pela frente. E vai para o embate. Vida que segue, o jogo está ali para isso. Sincerão está aí para isso.

Edson Hypolito

Entretanto, Edson Hypolito acredita que Diego vai partir para o embate em breve, quando perceber o que está acontecendo.

Mas eu acho que o Diego vai acordar, porque eu acho que ele já está começando a perceber que as coisas não são muito assim também. A Aline também, já falando que a Gracyanne está falando dos outros pelas costas, que não é bem isso que ela fala.

Eu acho completamente normal. Mas eu acho que aí eles vão acabar indo para o embate, principalmente o Diego. O Diego ontem, quando indicaram a Dani lá para ser barrada no baile. Ele já fez uma cara de que eu já conheço. Ele não vai deixar quieto, não.

Ela [Gracyanne] que vai ser barrada aqui agora no Natal (risos).

Edson Hypolito

Daniele precisa acordar para jogar, diz irmão

Edson Hypolito também comentou sobre o que sentiu ao ver Daniele barrada da festa e obrigada a montar um quebra-cabeça para ter direito a curtir com os outros brothers. A sister não conseguiu cumprir a missão e acabou dormindo sem aproveitar a noite.

Pior que a Daniele gosta dessas coisas. Não é legal a gente vê ela sendo mais uma vez voltada para alguma situação, mas também tem o lado bom do jogo, né? Porque ela voltou um pouco p*ta da cara.

É bom ela acordar para jogar mais também. Eu acho que o BBB é isso, né? Então, assim, são situações que você tem que lidar diariamente. E, se fosse eu, sairia dali mentindo, falando que voltei por causa de votação do público. Eu inventava alguma mentira para mexer no jogo.

Mesmo após a performance não muito positiva no Power Couple, Edson diz que Daniele demonstrou empolgação para encarar o BBB 25.

A Daniele é contida também, ela não expressa quando está tão feliz, está tão triste, ela segura muito as emoções dela. Mas ela estava empolgada, porque um programa é diferente, né?

No outro ela estava com o marido. Agora ainda com o Diego, o Diego não deixa ela quieta, perturba ela (risos). Eu acho que é um pouquinho diferente. Briga, defende...

Edson Hypolito

