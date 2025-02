Com Reese Witherspoon, Will Ferrell arranca risos em comédia à moda antiga

Os comediantes de sucesso nos filmes americanos dos últimos 30 anos tiveram altos e baixos: Eddie Murphy, Adam Sandler, Ben Stiller, Jim Carrey... Exceto um. É tarefa árdua encontrar um filme ruim de Will Ferrell. E ele continua acertando.

"Casamentos Cruzados" é humor das antigas, sem referências de cultura pop ou paródias. O riso nasce de um roteiro bem montado, deixando a chamada "comédia de situação" reviver seus melhores dias.

Os personagens de Ferrell e Reese Witherspoon não se conhecem e cada um está organizando um casamento em sua família. Desde o começo o humor já é farto, mas tudo vira um pandemônio quando, por um erro, os dois casamentos são marcados para a mesma mansão de aluguel, no mesmo dia.

As ótimas piadas vão abrir caminho para que a relação de ódio entre os dois personagens mude bastante. Mas, até lá, quem assiste vai ver cenas de morrer de rir, como Ferrell andando pela casa abraçado a um jacaré vivo. É bom assistir para ver como ele chegou a uma situação dessas.

"Casamentos Cruzados", 2025

Direção Nicholas Stoller

Elenco Will Ferrell, Reese Witherspoon, Geraldine Viswanathan

Classificação 16 anos

Onde Prime Video (Trailer)

"O Senhor dos Anéis" volta ao passado em animação

O enredo desse filme de animação muito bonito se passa 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de "O Senhor dos Anéis". Mostra os apuros de Helm Hammerhand, rei de Rohan, diante do ataque de Wulf, que busca vingança pela morte do pai. Quem é fã vai entender a coisa toda, cheia de nomes bizarros e conexões com o que acontecerá no futuro. Para os iniciados, é obrigatório. "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim", 2024 | Direção - Keni Kamiyama | Elenco - Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto (vozes) | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

Um drama dinamarquês que merece disputar o Oscar

Indicado ao Oscar de filme internacional, esse drama dinamarquês é uma das surpresas do ano. Em 1919, a jovem grávida Karoline conhece Dagmar, que tem uma agência de adoção clandestina sob o disfarce de uma loja de doces, ajudando mães desfavorecidas a colocar seus recém-nascidos em lares adotivos. Karoline se torna ama de leite e auxilia Dagmar, até que reviravoltas transformam tudo num pesadelo. "A Garota da Agulha", 2024 | Direção - Magnus von Horn | Elenco - Vic Carmen Sonne, Trine Dryholm | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV, Mubi, Prime Video

Capitão América retorna bem diferente contra um novo Hulk

Quem não acompanha de perto os gibis da Marvel não vai entender nada. O Capitão América não era o loiro Steve Rogers? O Capitão América agora tem asas? O Hulk que era verde ficou vermelho? Sem dúvida, é muita novidade para os antigos fãs.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo" chega num momento duro para a Marvel. É uma inevitável transição depois do fim da saga dos Vingadores contra Thanos, que fechou um ciclo para heróis veteranos, como Thor e Homem de Ferro. Mas a Marvel parece estar acertando mais em séries para streaming do que no cinemão.

Aqui, Sam Wilson (Anthony Mackie), o Falcão que era parceiro do Capitão, assume o escudo e vai ter que enfrentar o Hulk Vermelho (é outro, não o bom e velho Verdão). O filme não empolga, mas quem gosta de gibi irá correndo ver Harrison Ford como o presidente americano que toma a forma do Hulk Vermelho.

Além de uma saturação temática, a parte técnica está estranha, com efeitos visuais ruins. Enfim, uma produção só para os Marvetes.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", 2025

Direção Julius Onah

Elenco Harrison Ford, Anthony Mackie, Liv Tyler

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

A terceira temporada da animação 'Invencível' começou a ser exibida, em episódios semanais. Há um verdadeiro culto em torno do herói de 17 anos, Mark Grayson, o Invencível do título. Além de enfrentar supervilões e ter uma relação difícil com o pai, também um ser superpoderoso, ele precisa lidar com as atribulações da adolescência. A série é de Robert Kirkman, o quadrinista e showrunner que também criou 'The Walking Dead'. 'Invencível', 2021-2025 | Criação - Robert Kirkman, Ryan Ottley, Cory Walker | Elenco - Steven Yeun, Sandra Oh (vozes) | Classificação - 18 anos | Onde - Prime Video

Essa minissérie une uma tendência antiga, crimes solucionados como em um jogo, e uma bossa de tempos recentes, ambientar a trama num local isolado. Emma Corrin interpreta Darby Hart, detetive amadora que vai a um retiro num hotel na Islândia, com mais oito convidados. Um crime acontece, e ela precisa descobrir o culpado antes que ele mate novamente. O elenco tem o veterano Clive Owen e a brasileira Alice Braga. 'Assassinato no Fim do Mundo', 2023 | Criação - Zal Batmanglij, Brit Marling | Elenco - Emma Corrin, Brit Marling, Harris Dickinson | Classificação - 16 anos | Onde - Disney+

Por que assistir a "A Última Sessão de Cinema"?

Em 1971, Peter Bogdanovich (1939-2022) era um dos jovens diretores destinados a sacudir Hollywood com ideias novas. E ele era até o mais promissor de uma turma que tinha Martin Scorsese, Brian De Palma e outros bambas. Prepotente, de difícil trato nos sets, ele não deu tão certo assim, mas fez uma obra-prima.

"A Última Sessão de Cinema", rodado em preto e branco, é o testemunho da morte de uma cidadezinha americana que, como tantas, perdeu o bonde do progresso no pós-guerra e empobrece a cada dia. O ano é 1951, e o foco está num grupo de jovens no último ano de ensino médio, que precisam ir estudar em outro lugar ou definhar na decadência local.

Incrivelmente bem escrito, o filme tem Cybill Shepherd, que se tornaria conhecida na série "A Gata e o Rato", ao lado de Bruce Willis. Mas o grande nome é Jeff Bridges. Ele é o personagem mais divertido, e também o mais complexo. Depois, seria um ícone geek como "O Grande Lebowski".

Aqui, a força jovem de diretor e elenco fez um filmaço.

"A Última Sessão de Cinema", 1971

Direção Peter Bogdanovich

Elenco Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd

Classificação 16 anos

Onde Looke (Trailer)

