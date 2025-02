Vera Viel diz que abriu mão de coisas por Faro: 'Não quis competir com ele'

Vera Viel, 49, admitiu que abdicou de "muitas coisas" em prol de sua família com Rodrigo Faro, 51 — os dois estão juntos há 27 anos.

O que aconteceu

Viel disse não se arrepender de ter aberto mão de suas coisas e afirmou que nunca quis "competir" com o marido. "Eu abri mão de muita coisa para ter minha família. Eu nunca quis competir com o Rodrigo, nunca quis crescer tanto quanto ele ou fazer tantas coisas como ele fazia. Eu sabia que para ter uma família unida e que para ser a base de tudo ali, segurar as pontas [teria que abdicar de coisas]", declarou em entrevista ao podcast Pod Falar.

Ela, que iniciou na carreira como modelo, destacou que seu perfil é o de uma pessoa introvertida, enquanto Faro é "expansivo". "Eu sempre fui muito reservada, contida. O Rodrigo é uma pessoa bem diferente de mim. Ele é espontâneo, fala bastante, já está em evidência e eu sempre fui mais pé no chão. Eu acho que é o papel importantíssimo da mulher... Hoje em dia levar um casamento de tantos anos é difícil".

Na entrevista, Vera também destacou o companheirismo de Rodrigo durante seu tratamento de câncer. Ela explicou que foi Faro quem a incentivou a investigar o nódulo na perna e que o apresentador esteve ao seu lado durante o tratamento — ela precisou fazer cirurgia, mas já está curada.

Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há 27 anos. Eles são pais de Clara, 19, Maria, 16 e Helena, 11.