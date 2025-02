Produção do BBB se descuida e vaza áudio ironizando Daniele Hypolito

Na madrugada desta quinta-feira (13), um deslize da produção do BBB 25 resultou no vazamento de um áudio durante a transmissão ao vivo pelo Globoplay. O comentário, feito nos bastidores, ironizava a dificuldade de Daniele Hypolito em completar um desafio no Quarto Barrados no Baile.

O que houve

Daniele foi vetada da Festa do Líder por João Gabriel e enviada ao "Barrados no Baile". A dinâmica trata-se de um quarto especial onde os participantes precisam cumprir desafios para conquistar o direito de sair e curtir a festa. No caso da ex-ginasta, a tarefa era montar um quebra-cabeça e só após concluí-lo ela poderia deixar o local e se juntar aos colegas.

Após mais de quatro horas de tentativa sem sucesso, um áudio inesperado da produção foi captado pela transmissão ao vivo. A equipe comentava exatamente sobre o tempo que Daniele já havia passado no desafio. "Pode apagar a luz, porque ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela pra dormir, porque ela não vai conseguir montar [risos]", dizia o áudio.

Aparentemente não ouviu o comentário. A sister retornou para a casa do BBB após mais de 6h tentando desvendar o quebra-cabeças, sem concluir a tarefa.

O vazamento repercutiu rapidamente nas redes sociais. Internautas postaram sobre os comentários da produção.

