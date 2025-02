Tudo sobre o encontro entre Matias e Jão em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (13) de "Volta por Cima" (Globo), Madalena apresenta Matias e o rapaz, mais tarde, aparece no galpão dos Dragões Suburbanos.

Matias e Jão se encontram e nos próximos capítulos o atual crush de Madá acerta com o ex dela a entrevista e a gravação de seu documentário com os responsáveis pela escola de samba.

Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Roxelle enfrenta Rosana. Gerson demonstra sua contrariedade com a presença de Gigi em sua casa. Marco pede a ajuda de Violeta para encontrar sua mãe. Osmar revela seus planos para Jô. Jão pensa em seu encontro com Madalena. Alberto fica chateado ao saber que Cida reatou com Sidney.Lucas critica Miranda por mentir sobre o local onde mora. Cacá ignora o pedido de Ana Lúcia para ela voltar para casa. Gerson fala com Rodolfo sobre a partilha mensal da família. Marco pede a ajuda de Belisa.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.