Tubarões assassinos? Relembre filmes de terror que têm o animal como vilão

O fascínio do público por produções que envolvam tubarões é algo sem explicação. Desde "Tubarão", uma das principais obras de Steven Spielberg, lançada em 1975, são muitos os exemplos de produções que têm o animal como grande vilão.

Um desses exemplos é o longa "Isca", lançado em 2024, que tem figurado entre os filmes mais assistidos do Prime Video nos últimos dias. Splash reuniu algumas produções desse estilo para quem gosta do gênero.

A trama do filme é um tanto simples: um grupo de amigas embarca em uma viagem e, logo, tudo se transforma num filme de terror. As garotas, que estavam no local para celebrar o casamento de uma delas, vão precisar escapar da criatura marinha e ainda garantir que todas sobrevivam em alto mar.

Relembre outros filmes com tubarões

Bem antes de "Isca" chegar ao streaming, Steven Spielberg revolucionou o gênero do terror ao transformar a criatura dos mares como um dos monstros mais letais do cinema. Foi graças a "Tubarão" que cada vez mais filmes do gênero surgiram, e também foi um dos primeiros filmes de terror a vencer múltiplas categorias no Oscar (Melhor Edição, Trilha Sonora e Som), e ainda concorrer na categoria de Melhor Filme.

"Tubarão", de Steven Spielberg, conquistou três estatuetas do Oscar em 1976 Imagem: Reprodução/Universal Pictures

E se "Tubarão" trouxe cada vez mais destaque para filmes de terror que envolvessem animais, "Sharknado" foi o responsável pela enorme quantidade de filmes "trash" que surgiram a partir de 2013 com a criatura como protagonista. Além disso, a franquia que coloca tubarões assassinos dentro de um tornado fez tanto sucesso que garantiu mais cinco filmes, todos misturando ação e bizarrice.

Com Samuel L. Jackson e Stellan Skarsgård, "Do Fundo do Mar" é uma mistura de terror e ficção científica que mostra uma equipe de biólogos conduzindo alterações genéticas em tubarões para torná-los mais inteligentes. Lançado em 1999, o filme voltou aos holofotes recentemente após entrar para o Top 10 de filmes mais assistidos da Max.

Além do terror, os filmes de ação também se apoiaram na periculosidade do animal para criar tramas envolventes e até mesmo divertidas, como é o caso de "Megatubarão". Com Jason Statham no comando, o filme acompanha a tripulação de um submarino que é atacada por um tubarão gigantesco, o famoso Megalodon. Outro filme aposta na ação para criar um clima de tensão e desespero é Águas Rasas, o qual uma jovem é atacada por um tubarão e precisa sair da água o mais rápido possível.

Além dos sucessos dos cinemas e da TV, a era dos streamings também apresentou novas produções que abordassem o ataque dessas criaturas, como é o caso de "Sob as Águas do Sena" (Netflix). O filme virou um hit instantâneo na plataforma, garantindo o 1º lugar do Top 10 do streaming logo em sua estreia. E assim como seus antecessores, a produção trouxe sua trama para contextos atuais, colocando o perigo durante um dos maiores eventos esportivos do mundo: as Olimpíadas.