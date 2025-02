Festival traz grupo de samba coreano e jogos inspirados em 'Round 6' em SP

No próximo fim de semana acontece, em São Paulo, a 3ª edição do Festival de Ano Novo Lunar, o Seollal. O evento é promovido pela Feira do Bom Retiro e trará algumas opções para fãs da cultura asiática, em especial a sul-coreana.

O que aconteceu

O Seollal é uma das maiores celebrações asiáticas e acontece na segunda Lua Nova após o solstício de inverno. O principal objetivo do evento é promover a cultura da Coreia do Sul, China e Japão.

Em 2025, o festival contará com a presença de uma série de artistas para a celebração. A atração principal será o grupo de samba coreano Rapercussion, que toca diversas músicas brasileiras.

A banda foi criada em 2008 após um dos integrantes se apaixonar pelo Brasil e por samba. O grupo chamou a atenção dos brasileiros por causa dos covers de Diogo Nogueira, Elis Regina e diversos artistas.

O grupo será responsável por encerrar as apresentações do evento, no domingo (16), às 19h. O festival tem entrada gratuita e diversas programações que acontecem das 10h às 20h, tanto no sábado (15) quanto no domingo.

Também será possível ver concursos de K-pop e participar da arena de jogos tradicionais inspirados na série "Round 6". Também haverá muitas opções de comida asiática, com mais de 40 expositores, incluindo as já conhecidas barquinhas da Feira do Bom Retiro.

A última edição do evento reuniu mais de 30 mil pessoas. O ano novo lunar teve início em 29 de janeiro, dando início ao no da Serpente, que simboliza renovação, sabedoria, introspecção e agilidade.

3º Festival de Ano Novo Lunar - Seollal

Data: 15 e 16 de fevereiro

Horário: das 10h às 20h

Local: praça Coronel Fernando Prestes, próximo ao metrô Tiradentes

Entrada: gratuita

Mais informações no Instagram @feiradobomretiro