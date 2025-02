Tadeu Schmidt ironiza brothers do BBB 25: 'Aproveitar esse clima bom'

Ao voltar a falar com a casa do BBB 25 (Globo) após a dinâmica de Resta Um que definiu dois vetos para a Prova do Líder, Tadeu Schmidt ironizou o clima feliz da casa.

O que aconteceu

Tadeu alfinetou os brothers após eles se eliminarem rindo do Resta Um. "Vamos aproveitar esse clima bom que tá. Todo mundo se divertindo. Joga Resta Um dá risada, tira alguém da prova do líder da risada..."

O apresentador já havia chamado atenção do elenco na última segunda-feira (10).Na ocasião, eles sorriram durante um Sincerão e o apresentador reforçou que "não havia nada de engraçado".

Além do Resta Um, o programa de quarta-feira (12) trouxe o início da primeira Festa do Líder e a dinâmica do Barrado do Baile. O líder João Gabriel barrou Daniele Hypolito de participar de sua festa. Ela irá para o evento apenas se conseguir montar um quebra-cabeça de 3000 peças.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas