Saryne: Elenco do BBB 25 é trapaceiro, e Tadeu não soube conduzir dinâmica

As dinâmicas apresentadas pela produção do BBB 25 na noite de quarta-feira (12) não agradaram ao público. Como resultado, Daniele Hypolito não participou da festa, enquanto Gracyanne e Diogo estão fora da disputa da Prova do Líder. Este foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne, desta quinta-feira (13).

Para Bárbara Saryne, um dos principais pontos que influenciou o mal desempenho das dinâmicas foi a postura de Tadeu Schmidt. "Ele não soube conduzir".

Esse elenco foi muito trapaceiro (...) Eles sempre tentam mudar a regra do jogo.

Bárbara Saryne

Os brothers tinham que vetar a participação na Prova do Líder até chegar ao último da lista. No entanto, eles justificaram de forma branda o veto em seus colegas de confinamento. Para Saryne, isso foi mais uma prova de como eles trapaceiam nas dinâmicas, mesmo aquelas que são com resultados negativos.

O Tadeu, já sabendo que o elenco é trapaceiro, não soube conduzir a dinâmica da melhor maneira. Poderia ter dado uma cortada quando começou ali a troca de elogios. Ter falado: 'Não pessoal. Não é sobre isso'.

Bárbara Saryne

Chico: Globo tenta copiar A Fazenda e estraga 'Resta Um' no BBB 25

A produção do BBB 25 resolveu movimentar o jogo na noite de quarta-feira (12) com a dinâmica do 'Resta Um', uma inspiração em A Fazenda, reality da Record. No entanto, o resultado não foi dos melhores, segundo Chico Barney e Bárbara Saryne.

Na dinâmica, Camilla vetou Diogo de participar da Prova do Líder. O ator, por sua vez, cortou Gracyanne Barbosa da disputa.

O elenco não levou a sério. Foi uma palhaçada.

Chico Barney

Daniele Hypolito foi escolhida pelo atual Líder, João Gabriel impediu que Daniele Hypolito participasse da festa, e ela foi obrigada a ficar até de manhã montando um quebra cabeça. Apesar da tentativa, a reação apática do elenco com a dinâmica, mais uma vez, decepcionou o público.

Não pode ser assim. O 'Resta Um' tem que ser para a pessoa que sobrar perceber que ela não é prioridade de ninguém.

Bárbara Saryne

Tanto Chico quanto Bárbara acreditam que a dinâmica foi mal conduzida por Tadeu Schmidt que fez parecer algo positivo ficar por último.

Acho que foi mal pensada (...) O 'Resta Um' do Carelli [diretor de A Fazenda] é mais bem resolvido.

Chico Barney

