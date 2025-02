Sabina Simonato substitui Bocardi e é a nova apresentadora oficial do 'Bom Dia São Paulo'

A jornalista Sabina Simonato foi anunciada nesta quinta-feira, 13, como a nova apresentadora oficial do Bom Dia São Paulo. Aos 40 anos, ela estava comandando a atração de forma provisória após a demissão de Rodrigo Bocardi, desligado da Rede Globo por "descumprir normas éticas" da emissora.

Agora, a jornalista assume o telejornal definitivamente. "Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa", afirmou Sabina em comunicado divulgada para a imprensa. "Estou feliz e honrada pela oportunidade. O ‘BDSP’ é um jornal que reflete cada um dos paulistanos", ressaltou.

A jornalista está na Globo desde 2010 e, ao longo de 15 anos, passou por afiliadas no interior de São Paulo e se tornou repórter dos telejornais locais da capital paulista. Posteriormente, assumiu o posto de apresentadora. Ela, inclusive, continuará comandando o programa Bom Dia Sábado ao lado do jornalista Marcelo Pereira.

Em conjunto ao anúncio de titularidade da Sabina, foi revelado que o jornalista Tiago Scheuer também continuará no Bom Dia São Paulo. Ele apresentará as notícias de mobilidade e previsão do tempo do programa matinal.

"Vai ser um prazer continuar dando bom dia para São Paulo todas as manhãs, sempre de olho no que está acontecendo em todo o estado, noticiando as histórias, os problemas, as soluções e tentando facilitar a vida de quem acorda cedo conosco", afirmou o profissional.