Público avalia liderança de João Gabriel, e brother reage: 'Entendi nada'

Antes de se despedir do apê do líder, João Gabriel, 22, recebeu o resultado da enquete que avaliou sua liderança no BBB 25.

O que aconteceu

Acompanhado de Maike, o salva-vidas de rodeio descobriu que o público afirmou que sua liderança "deu sono". Assim que se deparou com o resultado, o participante esperou que algo mais aparecesse. "É isso. Só isso. Deu sono", explicou o representante comercial.

Sem entender o que isso poderia significar, João Gabriel tentou acessar o resultado novamente. "Como assim?", questionou. "A enquete foi que deu sono", afirmou Maike.

O paulistano ainda exemplificou que o público pode ter achado a liderança monótona, como se nada de diferente tivesse acontecido. "Tipo, deu sono, mano. A sua liderança", garantiu.

Mesmo assim, Maike afirmou que não entendeu o que isso significava. "Entendi nada, é deu sono mesmo", disse o brother, que chegou a levar uma bronca de João Pedro para que dormisse menos nas tardes do confinamento.

