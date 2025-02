Produção resolve sacudir a quarta do BBB 25

Rodrigo Dourado e companhia resolveram mesmo sacudir o jogo no BBB 25. Até a insossa quarta-feira ganhou novas atividades na tentativa de enfrentar a concorrência do futebol na Record. Trouxeram o já conhecido Resta Um — praticamente um xerox de A Fazenda — e o Barrado no Baile para tentar mexer com o pessoal que parece estar em férias na casa.

Na dinâmica da vez, Camila vetou Diogo da prova do líder, e este, por sua vez, cortou Gracyanne. Pequenos movimentos que poderiam esquentar o jogo, mas que acabam diluídos pela letargia dos participantes. Eles simplesmente não captam os recados de Tadeu e seguem em círculos, insistindo numa estratégia anti-jogo e, pior, anti-entretenimento.

Se há algo positivo, é que a Globo parece ter quitado suas pendências com as gravadoras e nos poupou dos sofríveis shows de quarta-feira. Em troca, trouxe de volta as festas do líder.

Já no campo dos momentos deprimentes, João Gabriel decidiu deixar Daniele Hypolito sozinha, montando um quebra-cabeça com um cartoon dele mesmo. Uma cena que simboliza bem o marasmo da edição.

Por outro lado, um lampejo de mudança veio com Vinícius, que finalmente ensaiou um grito de independência em relação a amiga Aline. Foi só um grito, por enquanto — falta traduzir isso em um movimento real que o coloque de vez na disputa pelo prêmio.