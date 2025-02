Priscilla mostra tatuagens durante férias em Paraty: 'Praia maravilhosa'

Priscilla, 28, compartilhou um vídeo no banheiro da casa onde está hospedada em Paraty.

O que aconteceu

Nas imagens, a cantora posou de biquíni preto e brincou sobre o banheiro do local. "Simplesmente não estou dando conta deste banheiro. Toda vez que eu passo em frente eu tenho que entrar, mas não tenho nada pra fazer aqui. Só que eu arrumo uma coisa pra fazer pra entrar", disse ela diante do espelho, enquanto passava gloss nos lábios.

Em outro momento do vídeo, ela rodopia pelo local. "As praias daqui são maravilhosas, mas também é bem difícil querer sair dessa casa", admitiu, encantada com o lugar.

Priscilla atualmente é noiva do DJ e produtor musical André Laudz, 32. Os dois assumiram namoro em setembro de 2023 e anunciaram que estão noivos em junho de 2024.

Imagem: Reprodução/Instagram