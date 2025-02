O dia em que Paul McCartney deu um 'mata-leão' em outro beatle durante show

Antes de conquistarem o mundo, os Beatles tiveram que começar como qualquer outra banda: tocando em locais pequenos e com pouco público. Nessa fase, ainda com uma das primeiras formações do grupo, dois integrantes protagonizaram uma briga em cima do palco durante um show.

O que aconteceu

O fato aconteceu durante uma das primeiras excursões dos Beatles, em Hamburgo, na Alemanha, em 1960. Antes de se tornarem os "Fab 4", a banda era formada por cinco integrantes e nem mesmo Ringo Starr comandava a bateria (nessa época ele era baterista do Rory Storm and The Hurricanes).

Pete Best era o baterista oficial e Stuart "Stu" Sutcliffe, o baixista. Já John Lennon, George Harrison e Paul McCartney empunhavam as guitarras da banda.

Stu era o melhor amigo de John Lennon e os dois não se desgrudavam. Por conta disso, Lennon tinha uma espécie de obsessão em mantê-lo na banda, fato que desagradava Paul McCartney.

George Harrison, Stuart Sutcliffe e John Lennon Imagem: Reprodução

Paul acreditava que Stu não tinha muita afinidade com o instrumento. É sabido que, em muitas ocasiões, o baixista tocava de costas para o público para disfarçar sua técnica pouco apurada.

A "falta de talento" de Stu começou a irritar McCartney e os dois foram "às vias de fato" durante um show em Hamburgo. Em matéria publicada na revista britânica Far Out Magazine, Paul confirmou a briga no palco com o colega.

Stuart [Sutcliffe] e eu tivemos uma briga no palco. Eu achei que bateria nele com facilidade, porque ele era menor do que eu, mas ele era forte. Ficamos agarrados numa espécie de mata-leão no palco durante o show. Foi uma coisa horrível Paul McCartney, 82

Paul McCartney e Stuart Sutcliffe ao fundo também em Hamburgo, 1960 Imagem: Astrid Kirchherr/Ginzburg Belas Artes

Revista britânica afirma que John Lennon teria dito que a briga ocorreu por causa de Astrid Kirchherr. Na ocasião, ela estava acompanhando a banda nas apresentações em Hamburgo, sua cidade natal. Depois, ela se tornou namorada e noiva de Stu, além de fotógrafa oficial dos Beatles. A razão da briga, porém, nunca foi confirmada

Devemos ter xingado um ao outro muitas vezes: 'Você é um?', 'Do que você me chamou?' Até que acabou que a gente se atracou no palco e nenhum dos dois queria largar. O resto da banda ficou gritando 'Parem com isso, vocês dois!' [E a gente respondia] 'Eu paro se ele parar primeiro' McCartney

Em 1961, Stu decidiu se dedicar às artes plásticas e Paul McCartney assumiu o baixo. No ano seguinte Stuart Stutcliffe sofreu um aneurisma e morreu, aos 21 anos de idade.